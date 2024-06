En direct

19:28 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Marcorignan ? Une autre question qui enveloppe ces élections européennes est celle du poids de la gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Marcorignan, le binôme Nupes avait en effet glané 35,02% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,27% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,42% pour Yannick Jadot, 3,42% pour Fabien Roussel et 3,67% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 11,68% à Marcorignan, contre 16,01% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : 16,01% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 21,27% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 18,91% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Marcorignan lors des européennes ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera un enseignement majeur pour ces européennes 2024 localement. Si en France entière, les sondages prévoient une progression moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à près de 40% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a en fait gagné que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Avantage RN à Marcorignan ? La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. L'élection présidentielle avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Marcorignan. La figure du RN prenait une avance notable avec 30,25% au 1er tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 21,27% et 21,27% des voix. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, elle finissait aussi première avec 54,24% contre 45,76%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 27,34% des votes sur place, contre 35,02% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 51,86%, contre 48,14% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle).

12:45 - 28,06% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Marcorignan Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore comme indispensable au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste poussée par Jordan Bardella qui l'avait emporté aux élections du Parlement européen à l'époque à Marcorignan, avec 28,06% des voix (149 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 16,01% suivie par Yannick Jadot avec 12,81%.

11:45 - Marcorignan : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Marcorignan comme dans toute la France. Avec une population de 1 303 habitants répartis dans 680 logements, ce bourg présente une densité de 224 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 84 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 761 foyers fiscaux. Dans le bourg, 29 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,02 % ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 35,2% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 35,89% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 143,55 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Finalement, à Marcorignan, les intérêts locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Marcorignan : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2019, le taux de participation aux européennes représentait 50%. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des précédentes consultations démocratiques. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, sur les 559 inscrits sur les listes électorales à Marcorignan, 57,45% avaient pris part au scrutin. La participation était de 54,17% il y a 10 ans.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Marcorignan À Marcorignan, la participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des européennes 2024. Les études révèlent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ? Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 19,04% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 19,76% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.