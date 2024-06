En direct

19:28 - Que vont trancher les supporters de la Nupes à Névian ? L'autre incertitude qui enveloppe ces élections européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale. Au cours du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait donc terminé en tête avec 25,23% des bulletins dans la commune. Un score à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 9,5% à Névian, contre 15,46% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : les 15,46% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 17,2% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,44% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Que vont choisir les habitants de Névian ? La part des électeurs en faveur du RN sera la clé du scrutin pour cette élection des députés européens 2024 au niveau local. Ce sont donc déjà 8 points qui ont été gagnés par le RN au niveau de la commune entre les européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Une paille. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 34% voire plus à Névian ce 9 juin au soir.

15:02 - Les derniers chiffres à Névian L'élection présidentielle avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Elle engrangeait 32,05% au 1er tour contre 17,33% pour Jean-Luc Mélenchon et 17,2% pour Emmanuel Macron sur le podium. Au second tour, elle avait aussi battu Macron avec 57,92% contre 42,08%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 23,55% des votes sur place, contre 25,23% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 51,19%, contre 48,81% pour le binôme Ensemble !.

12:45 - 24,77% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Névian Se retourner sur le dernier test semble aussi avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Dans le détail, 133 habitants de Névian passés par les bureaux de vote avaient choisi la liste RN à l'époque, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait cumulé ainsi 24,77% des votes devant Nathalie Loiseau à 15,46% et Yannick Jadot à 12,48%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Névian : un regard sur la démographie locale Dans les rues de Névian, les élections sont en cours. Dotée de 642 logements pour 1 280 habitants, la densité de la ville est de 89 hab/km². Ses 93 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (20,25 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 25,0% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 48,25% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 518,51 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Névian incarne la vigueur et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Névian ? Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des scrutins européens antérieurs. Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, 45,25% des personnes en capacité de participer à une élection à Névian avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 48,32% en 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - Abstention à Névian : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Névian, le taux de participation constituera indéniablement l'un des facteurs décisifs des européennes 2024. L'inflation est par exemple susceptible d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de Névian (11200). En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,53% des votants de la commune, contre un taux d'abstention de 23,16% au premier tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,78% au premier tour et seulement 54,79% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Névian ?