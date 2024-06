Résultat des européennes à Mareuil-sur-Cher : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Mareuil-sur-Cher, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 convoité En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait atteint 5,13% à Mareuil-sur-Cher, contre 18,3% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les études sondagières. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. A l'issue du premier tour des élections des députés à Mareuil-sur-Cher, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 21,54% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,62% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,11% pour Yannick Jadot, 3,32% pour Fabien Roussel et 1,36% pour Anne Hidalgo). Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Mareuil-sur-Cher, entre les 18,3% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,83% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 16,04% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Mareuil-sur-Cher ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera un point d'observation clé pour cette élection européenne 2024 au niveau local. Si on extrapole la progression du Rassemblement national attendue par les sondages au niveau national pour les élections de juin, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN a toutes les chances de s'élever à environ 37% à Mareuil-sur-Cher. Un chiffre qui semble logique compte tenu des points déjà arrachés par les lepénistes dans la localité ces dernières années, entre 2019 et 2022 et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:02 - Les inscrits de Mareuil-sur-Cher penchaient pour Le Pen en 2022 Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient offert un très bon démarrage pour le RN à Mareuil-sur-Cher. Le parti s'était élevé en tête dans la cité avec 24,84% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket LREM (Mareuil-sur-Cher n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,23% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,83% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,62%. Avec 49,28% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,72%.

12:45 - En 2019, des européennes pleines d'enseignements Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble encore pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Mareuil-sur-Cher, à 27,01%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 18,3% et Yannick Jadot à 12,72%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Mareuil-sur-Cher : un regard sur la démographie locale Devant le bureau de vote de Mareuil-sur-Cher, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 159 habitants répartis dans 687 logements, ce village présente une densité de 35 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 53 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 695 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (29,55 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,56% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, près de 55,56% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 204,70 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Mareuil-sur-Cher, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Mareuil-sur-Cher : les chiffres clés Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédents scrutins européens. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 481 personnes en âge de participer à une élection à Mareuil-sur-Cher s'étaient rendues aux urnes (soit 56,39%). Le taux de participation était de 48,38% en 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2019, la participation aux élections européennes s'élevait à 50,12%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Mareuil-sur-Cher : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Mareuil-sur-Cher ? La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur le moral des ménages sont susceptibles de faire augmenter la participation à Mareuil-sur-Cher. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 21,24% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 24,18% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record.