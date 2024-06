Résultat des européennes à Thésée : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Thésée scruté Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. A l'occasion du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 19,87% des bulletins dans la commune. Une percée à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,33% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,7% pour Yannick Jadot, 2,62% pour Fabien Roussel et 0,92% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait atteint 4,67% à Thésée, contre 18,46% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Thésée : 18,46% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 27,12% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 22,77% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Thésée à l'issue des européennes ? En mettant de côté les législatives, la progression du RN est déjà puissante à Thésée entre Jordan Bardella en 2019 (28,27%) et Marine Le Pen en 2022 (34,21% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas loin des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Avantage RN à Thésée ? Le résultat de l'élection la plus récente peut sembler un indicateur instructif au moment de l'élection en cours. Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient abouti à un très bon démarrage pour le RN à Thésée. Le parti avait terminé en tête dans la localité avec 25,22% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 54,38% au deuxième (Thésée n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,21% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,12% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,33%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 54,04%, devant Emmanuel Macron à 45,96%.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Thésée il y a cinq ans ? Les résultats de ce soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Il y a cinq ans, à Thésée, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, s'était imposée, glanant 28,27% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 18,46% et Yannick Jadot à 11,92%. Ce sont alors 121 habitants qui l'avaient désignée dans la ville.

11:45 - Thésée : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Thésée, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 155 habitants répartis dans 679 logements, ce village présente une densité de 65 habitants par km². Ses 78 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 374 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (74,37 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, dont 44,97% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 37,17% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 319,52 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Thésée écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Europe.

10:30 - Thésée : la mobilisation des habitants aux élections européennes Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été enregistré durant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Thésée, 61,16% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'analyse des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 468 personnes en âge de voter à Thésée, 46,02% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 55,76% lors des européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Thésée À Thésée, le niveau d'abstention constituera indiscutablement l'un des critères principaux du scrutin européen. Pour rappel, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,26% au premier tour. Au second tour, 51,28% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 873 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 76,98% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 77,69% au second tour, soit 679 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.