En direct

19:32 - Les votes de la coalition de gauche observés En plus du résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut noter que Glucksmann avait atteint 6,05% à Seigy, contre 20,67% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré son excellent score lors des élections législatives, en 2022. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Seigy, le binôme Nupes avait en effet obtenu 18,26% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Seigy Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé selon le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Les sondages d'intentions de vote prévoient une liste Bardella entre 30 et 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son score de 2019. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait le porter à 37% à Seigy, soit dix points de plus également que ses 27,35% au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a visiblement grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait relativiser les projections les plus risquées.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Seigy La présidentielle avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La figure du parti d'extrême droite rassemblait 28,28% au premier tour contre 26,88% pour Emmanuel Macron et 14,69% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,24% contre 51,76%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 18,04% des votes sur place, contre 23,52% pour le binôme Les Républicains. Il s'imposait en revanche au second tour, avec 50,41%, contre 49,59% pour le binôme Ensemble !.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Seigy il y a cinq ans ? Regarder en arrière semble encore avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? A l'époque, à Seigy, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, l'avait emporté, cumulant 27,35% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 20,67% et Yannick Jadot à 10,65%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Seigy Dans les rues de Seigy, les élections sont en cours. Avec une population de 994 habitants répartis dans 660 logements, ce village présente une densité de 135 hab/km². Avec 45 entreprises, Seigy permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (28,48 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 50,0% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 62,31% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 494,81 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Ainsi, Seigy incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Seigy ? Au fil des dernières années, les 1 015 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières élections européennes, 41,38% des personnes aptes à voter à Seigy avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 45,58% en 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le taux d'abstention aux élections européennes représentait 49,88%.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Seigy pour les européennes Ce 9 juin, lors des européennes à Seigy, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,52% au premier tour et seulement 51,02% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Seigy ? Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 78,05% des personnes habilitées à voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 76,84% au deuxième tour, c'est-à-dire 647 personnes. Pour comparer, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017.