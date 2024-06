Résultat des européennes à Semoy : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen ne finissait pas dans les deux premiers dans à Semoy au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 19,17% contre 34,58% pour Emmanuel Macron et 20,12% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième tour de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron terminant à 68,06% contre 31,94% pour Le Pen. Avec 16,52%, le Rassemblement national sera distancé par la suite par les 36,10% du binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au premier tour des élections législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:45 - Semoy : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la ville de Semoy, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections européennes. Avec 44,26% de population active et une densité de population de 411 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,86% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (90,55%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 1 311 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,75%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,44%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Semoy mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,7% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.