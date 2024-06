En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait atteint 6,85% à Marquillies, contre 19,95% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La barre est haute : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Marquillies, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,33% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Marquillies, entre les 19,95% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,72% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,06% de LREM au premier tour des législatives…

Le nombre de bulletins glanés par le RN sera très commenté au niveau local pour cette élection 2024. La liste Rassemblement national pourrait se trouver pas loin de 30% à Marquillies si la situation décrite par les intentions de vote au niveau national se confirme localement. Le jeune candidat est en effet crédité d'environ 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? Le calcul est simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN sur place. Entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, le RN a en effet déjà gagné 5 points.

15:02 - Les inscrits de Marquillies penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle

Marquillies avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 26,49%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 30,72% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 41,4% contre 58,6%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Marquillies quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 21,87% au premier tour, contre 28,33% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Cette entrée en matière en demi-teinte n'empêchera pas le RN de remporter la victoire locale au second tour avec 21,87%.