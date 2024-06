Résultat des européennes à Mas-Grenier : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Les performances du Rassemblement national à Mas-Grenier avant les européennes Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Mas-Grenier. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la formation une progression de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour prévoir 42% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs de Mas-Grenier penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Le résultat du scrutin le plus récent est un précédent intéressant au moment de l'élection du jour. Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient offert un beau démarrage pour le RN à Mas-Grenier. Le parti s'était élevé en tête dans la localité avec 27,72% au premier tour et surtout 54,91% au second sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,11% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,11% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,11%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 56,5%, devant Emmanuel Macron à 43,5%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Les résultats de ce 9 juin au soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 150 habitants de Mas-Grenier passés par les isoloirs avaient choisi la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait cumulé 32,68% des votes devant Nathalie Loiseau à 15,25% et Yannick Jadot à 10,02%.

11:45 - Mas-Grenier : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant le bureau de vote de Mas-Grenier, les citoyens se réunissent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 1 324 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 79 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 397 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 22,1 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 6,47 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des mesures européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 20,0% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 50,63% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 536,07 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. Mas-Grenier manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - À Mas-Grenier, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Comment votent le plus souvent les habitants de cette localité ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 48,3% au niveau de Mas-Grenier. Le taux d'abstention était de 50,39% il y a 10 ans. Y aura-t-il une progression de l'abstention des citoyens français aux élections européennes, à l'image du record de 59,4% enregistré en 2009 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Les européennes à Mas-Grenier sont lancées À Mas-Grenier, le niveau de participation sera sans aucun doute l'un des facteurs clés du scrutin européen 2024. Les études indiquent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 82,34% dans la commune, à comparer avec un taux de participation de 79,63% au second tour, c'est-à-dire 735 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 53,09% au premier tour et seulement 44,94% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Mas-Grenier ?