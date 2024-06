Résultat des européennes à Finhan : l'élection 2024 en direct

Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné un joli score pour le Rassemblement national à Finhan. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la localité avec 38,38% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 62,90% au second (Finhan ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même fait un score plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. Elle avait accumulé 36,96% au 1er tour et 60,75% au deuxième dans la cité.

11:45 - Finhan : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Finhan comme dans toute la France. Dotée de 680 logements pour 1 499 habitants, la densité de la ville est de 131 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 70 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 856 foyers fiscaux. Dans la commune, 36 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 19,19 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 24,5% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 51,75% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 715,97 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Finhan incarne la vitalité et les valeurs d'une Europe en évolution.