Résultat des européennes à Massieux : l'élection 2024 en direct

Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble aussi évident au moment du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Massieux, à 24,06%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 20,22% et Yannick Jadot à 15,19%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Massieux

La composition démographique et la situation socio-économique de Massieux déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec 34% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,58%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de familles propriétaires (79,47%) met en avant le poids des problématiques relatives au logement et à l'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2946,63 € par mois souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 019 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (17,18%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,17%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Massieux mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 19,77% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.