Résultat des européennes à Saint-Germain-au-Mont-d'Or : l'élection 2024 en direct

11:45 - Saint-Germain-au-Mont-d'Or : élections européennes et dynamiques démographiques

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Germain-au-Mont-d'Or montrent des tendances claires qui pourraient affecter le résultat des élections européennes. La répartition par âge peut agir sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 23,01% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 20,5% de plus de 60 ans. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (15,28%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 186 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (17,71%) révèle des impératifs de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,75%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (37,09%), témoigne d'une population instruite à Saint-Germain-au-Mont-d'Or, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.