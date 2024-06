En direct

19:13 - Quelles sont les options de reports pour le vote Nupes à Genay ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très flou le vote de gauche dans les isoloirs. Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 21,44% des bulletins dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, Glucksmann avait glané 5,39% à Genay, contre 28,28% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Genay : les 28,28% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,98% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 34,73% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat aux européennes de Genay pour la liste RN ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour cette élection. Si en France, les enquêtes d'opinion prévoient une progression du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait Bardella tout proche des 30% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que celui-ci n'a pris que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les votants de Genay plutôt favorables à Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Genay lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,98%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 23,31%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 37,46% contre 62,54%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 21% au premier tour, contre 34,73% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Genay, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée à l'issue du second tour, achevant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Genay en 2019 ? Se retourner sur le dernier test semble de nouveau logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le RN n'avait pas réussi à convaincre à l'époque, la liste Bardella devant se contenter de la deuxième place à 21,51% aux européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui l'avait emporté avec 28,28%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Genay Dans la ville de Genay, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 8,82% et une densité de population de 638 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2932,25 euros par mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 2 051 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,31%) met en évidence des impératifs de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,1%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Genay mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 28,36% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Analyse de la participation lors des européennes à Genay Au cours des précédents scrutins européens, les 5 626 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 51,46% des inscrits sur les listes électorales de Genay, contre un taux de participation de 39,98% pour les élections européennes de 2014. L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le taux de participation aux élections européennes atteignait 50%.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Genay L'une des clés des européennes sera l'ampleur de la participation à Genay. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 79,4% au sein de la ville. La participation était de 76,13% au deuxième tour, soit 3 017 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Le conflit russo-ukrainien ainsi que ses répercussions sur l'économie mondiale sont susceptibles de ramener les électeurs de Genay vers les urnes.