19:11 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Neuville-sur-Saône scruté à gauche Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, laissant planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Neuville-sur-Saône, le binôme Nupes avait en effet accumulé 30,31% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 5,96% à Neuville-sur-Saône, contre 25,29% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel résultat aux européennes de Neuville-sur-Saône pour la liste Rassemblement national ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera scruté à la loupe pour ces élections du Parlement européen, au niveau local, comme dans le reste du pays. Enseignement clé pour ce dimanche : Neuville-sur-Saône compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 17,18% lors du vote européen et Marine Le Pen 17,42% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Neuville-sur-Saône penchaient pour Emmanuel Macron en 2022 Les habitants de Neuville-sur-Saône avaient opté pour Marine Le Pen à 17,42% lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la fille de Jean-Marie Le Pen avec respectivement 30,31% et 24,88% des voix. C'est finalement son rival qui l'emportera avec 68,9% contre 31,1% pour Le Pen au second round sur place. Au premier tour des élections législatives, Neuville-sur-Saône, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nupes l'emporter avec 30,31%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 16,29%. Le parti sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - 25,29% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Neuville-sur-Saône Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Neuville-sur-Saône lors des dernières élections des députés européens, avec 25,29% des bulletins. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 17,69% dans la commune. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 17,18%.

11:45 - Élections à Neuville-sur-Saône : l'impact des caractéristiques démographiques Comment la population de Neuville-sur-Saône peut-elle influencer les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,19% pourrait agir sur les espérances des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Avec 45,9% de population active et une densité de population de 1348 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (74,57%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 2 406 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 13,77% et d'une population étrangère de 10,44% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Neuville-sur-Saône mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,94% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Européennes à Neuville-sur-Saône : retour sur la participation électorale Y aura-t-il une progression de l'abstention des Français aux élections européennes, à l'image du record de 59,4% enregistré en 2009 ? Au niveau national, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 7 785 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 54,05% des votants de Neuville-sur-Saône. L'abstention était de 61,44% en 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Neuville-sur-Saône : scrutin en cours À Neuville-sur-Saône, l'abstention sera incontestablement l'une des clés de ces européennes 2024. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 70,56% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 75,08% au premier tour, c'est-à-dire 3 859 personnes. En comparaison, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,14% au premier tour et seulement 42,88% au second tour. L'inflation combinée avec les préoccupations liées à la guerre en Ukraine, sont de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Neuville-sur-Saône.