19:07 - Sur quel candidat vont se transférer les voix de la Nupes à Maubeuge ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était élevé à 4,84% à Maubeuge, contre 14,19% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré sa poussée lors des législatives, en 2022. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Maubeuge, le binôme Nupes avait en effet glané 23,52% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Maubeuge, entre les 14,19% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 18,54% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 13,67% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour la liste RN lors des européennes à Maubeuge ? Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera déterminant au niveau local pour ces élections du Parlement européen. A noter : Maubeuge fait partie des quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 37,43% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 31,26% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Maubeuge ? Elections les plus proches, les élections législatives avaient offert un beau résultat pour le Rassemblement national à Maubeuge. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la commune avec 27,20% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Divers gauche sur l'unique circonscription couvrant la zone. Lors de l'élection suprême quelques semaines plus tôt, le scénario était différent avec Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 34,77% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 31,26% et Emmanuel Macron avec 18,54%. Au second, Marine Le Pen l'emportait avec 50,63% devant Emmanuel Macron (49,37%).

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin déjà tranchant Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à Maubeuge, la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait battu les autres listes, cumulant 37,43% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 14,19% et Manon Aubry à 7,34%. C'étaient alors 2702 électeurs qui avaient été séduits par le RN dans la localité.

11:45 - Comprendre l'électorat de Maubeuge : un regard sur la démographie locale A mi-chemin des élections européennes, Maubeuge regorge de diversité et d'activités. Avec ses 29 066 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 1 480 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (65,55 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Maubeuge forme une communauté diversifiée, avec ses 3 312 résidents étrangers, soit 11,18% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 1981,91 euros par mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 31,94%, révélant une situation économique tendue. À Maubeuge, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Taux d'abstention aux dernières européennes à Maubeuge : les enseignements Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014. Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des élections passées ? Pendant les élections européennes 2019, sur les 7 512 inscrits sur les listes électorales à Maubeuge, 39,74% étaient allés voter. La participation était de 30,89% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Maubeuge : que retenir des précédentes élections ? Le niveau de participation sera l'un des facteurs clés de ce scrutin européen 2024 à Maubeuge. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 représentait 65,36% au premier tour. Au second tour, 63,92% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Maubeuge ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 18 354 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 39,77% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 37,05% au premier tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.