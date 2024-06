En direct

19:08 - Les 23,37% de la coalition de gauche en question En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 5,34% à Mauges-sur-Loire, contre 29,37% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Mauges-sur-Loire, le binôme Nupes avait en effet enregistré 23,37% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Mauges-sur-Loire, entre les 29,37% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 39,67% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 31,82% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national favori à Mauges-sur-Loire pour les européennes ? Le résultat du RN sera une des clés pour ces élections du Parlement européen au niveau local, comme dans le reste du pays. Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Mauges-sur-Loire. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. De quoi s'attendre à 27% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Renaissance à Mauges-sur-Loire ? Mauges-sur-Loire avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 20,27%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 39,67% des voix. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 32,99% contre 67,01%. Le RN ratait aussi la première marche à Mauges-sur-Loire quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 17,46% au premier tour, contre 31,82% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Mauges-sur-Loire, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie au moment du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien FN.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à Mauges-sur-Loire en 2019 ? Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? La liste de Jordan Bardella n'était que deuxième aux européennes à l'époque, puisque la liste de Nathalie Loiseau arrivait en première place avec 29,37%, contre 17,17% pour le RN.

11:45 - Mauges-sur-Loire : démographie, élections et perspectives d'avenir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Mauges-sur-Loire montrent des tendances évidentes susceptibles de peser sur le résultat des européennes. Avec une densité de population de 470 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,4%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (80,92%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 7 107 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (8,15%) et le nombre de résidences HLM (10,85% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Mauges-sur-Loire mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,75% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Elections européennes passées à Mauges-sur-Loire : état des lieuxde la participation Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, le pic d'abstention a été enregistré lors du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Mauges-sur-Loire, 70,87% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette agglomération lors des derniers scrutins européens ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 46,75% des inscrits sur les listes électorales de Mauges-sur-Loire avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 48,82% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Mauges-sur-Loire : l'abstention au cœur des préoccupations À Mauges-sur-Loire, l'un des critères décisifs de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement le taux de participation. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,38% au premier tour et seulement 48,53% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Mauges-sur-Loire ? En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 14 369 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 79,23% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 79,98% au second tour, soit 11 496 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.