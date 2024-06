Résultat des européennes à Ingrandes-Le Fresne sur Loire : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comment la composition démographique d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire façonne les résultats électoraux ?

La composition démographique et socio-économique d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des européennes. Avec une densité de population de 393 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 11,1%, les questions liées au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (75,63%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 619 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (8,17%) révèle des besoins de suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,2%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Ingrandes-Le Fresne sur Loire mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,08% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.