Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,84% contre 29,08% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 41,56% contre 58,44%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 25,29% au premier tour, contre 33,52% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va glaner le plus de voix, avec 63,66% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

11:45 - Comprendre l'électorat de Saint-Aunès : un regard sur la démographie locale

La composition démographique et socio-économique de Saint-Aunès définit les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections européennes. Avec 51,83% de population active et une densité de population de 260 hab/km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,79% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (90,8%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1 473 votants. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,28%) et le nombre de résidences HLM (4,54% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (42,5%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Aunès, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.