En direct

19:06 - Les voix de la Nupes scrutés Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était élevé à 5,83% à Melun, contre 23,08% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'on le donne très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Melun, le binôme Nupes avait en effet accumulé 35,98% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (38,04% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,76% pour Yannick Jadot, 1,45% pour Fabien Roussel et 1,4% pour Anne Hidalgo). Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Melun, entre les 23,08% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,12% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,31% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel candidat vont retenir les supporters de la droite à Melun ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Melun semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans la localité.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la présidentielle à Melun Marine Le Pen n'était ni première ni deuxième dans à Melun au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 16,4% contre 23,12% pour Emmanuel Macron et 38,04% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 64,69% contre 35,31% pour Le Pen au second round dans la localité. Avec 14,7%, le RN sera distancé par la suite par les 35,98% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Melun il y a cinq ans ? Les résultats de ce 9 juin au soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? Le RN n'avait pas rassemblé les électeurs il y a cinq ans, Jordan Bardella glanant 20,37% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait contrecaré le parti frontiste avec 23,08%.

11:45 - Élections européennes à Melun : impact de la démographie et de l'économie locale À Melun, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 46% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 16,1%. Un salaire moyen mensuel net de 2141,53 euros/mois peut être révélateur de situations de précarité financière pour certains foyers. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 24,26% et d'une population étrangère de 20,67% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Melun mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,23% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes précédentes à Melun Au fil des dernières consultations démocratiques, les 42 614 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, sur les 7 003 personnes en âge de voter à Melun, 38,27% avaient participé au vote. La participation était de 34,66% lors des européennes de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections européennes atteignait 50,12%.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Melun À Melun, l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 sera immanquablement l'abstention. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 37,28% au premier tour et seulement 37,46% au second tour. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 58,66% dans la ville, contre un taux de participation de 65,88% au premier tour, soit 12 432 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.