Résultat des européennes à Voisenon : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Voisenon ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Si en France entière, les intentions de vote prévoient une évolution moyenne du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à 36% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que celui-ci n'a visiblement grappillé que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les habitants de Voisenon plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un joli résultat pour le Rassemblement national à Voisenon. Le parti avait obtenu une place en tête dans la localité avec 29,10% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme LREM sur l'unique circonscription du lieu. Le RN a même fait un résultat plus haut encore aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle quelques mois plus tôt. La candidate avait accumulé 27,8% au 1er tour et 43,93% au deuxième dans la cité.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait aussi comme évident au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 120 votants de Voisenon avaient préféré la liste du Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, avait glané 26,79% des voix devant Nathalie Loiseau à 20,09% et Yannick Jadot à 10,49%.

11:45 - Élections européennes à Voisenon : un éclairage démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Voisenon comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 167 habitants répartis dans 452 logements, cette localité présente une densité de 330 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 79 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 607 foyers fiscaux. Dans la localité, 35 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 6,34 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 27,04% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 34,67% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 407,30 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Voisenon, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Voisenon Assisterons-nous à une hausse de la participation des citoyens français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et seulement 43% à 17 heures. Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des précédents scrutins européens ? Durant les dernières européennes, 464 inscrits sur les listes électorales de Voisenon (Seine-et-Marne) avaient pris part au scrutin (soit 54,14%). Le taux de participation était de 46,38% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Voisenon À Voisenon, le niveau d'abstention constituera indéniablement un critère important des élections européennes 2024. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 79,56% des personnes habilitées à voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 75,91% au deuxième tour, soit 687 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,73% au premier tour. Au second tour, 45,64% des votants se sont déplacés. L'inflation qui alourdit le budget des Français serait susceptible d'avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs de Voisenon.