En direct

19:13 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était élevé à 6,08% à Vaux-sur-Seine, contre 28,53% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les études sondagières. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Vaux-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet enregistré 22,48% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,47% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,56% pour Yannick Jadot, 1,8% pour Fabien Roussel et 1,04% pour Anne Hidalgo). Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Vaux-sur-Seine, entre les 28,53% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,19% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 36,34% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Vaux-sur-Seine, une liste Bardella favorite ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera très commenté au niveau local pour cette élection 2024. Les sondeurs prédisent une liste Jordan Bardella à environ 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de sa marque des précédentes élections européennes. Logiquement, cette tendance doit le porter à 27% à Vaux-sur-Seine, soit dix points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on note que le mouvement n'a pour l'instant enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les conclusions les plus précipitées.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Vaux-sur-Seine avait opté pour Marine Le Pen à 18,59% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la cheffe de file du Rassemblement national avec respectivement 32,19% et 19,47% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 35,6% contre 64,4%. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 16,65%, alors que les candidats Ensemble ! Réuniront 36,34% des voix. Le parti restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières européennes Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? À Vaux-sur-Seine, les précédentes élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 28,53% des bulletins exprimés. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 17,9% et Yannick Jadot avec 13,23%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Vaux-sur-Seine aux élections européennes A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Vaux-sur-Seine apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 26,89% de cadres supérieurs pour 5 083 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. Avec 384 entreprises, Vaux-sur-Seine offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (82,24 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Avec 397 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 11,37%, Vaux-sur-Seine est un exemple de son ouverture au monde. Au sein de cette diversité sociale, 50,0% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 197,87 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Vaux-sur-Seine manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - Européennes à Vaux-sur-Seine : état des lieux de l'abstention Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 5 155 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En 2019, durant les européennes, 46,04% des personnes aptes à participer à une élection à Vaux-sur-Seine avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 51,73% pour les européennes de 2014. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%.

09:30 - Abstention à Vaux-sur-Seine : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'une des clés de ces élections européennes sera immanquablement l'abstention à Vaux-sur-Seine. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 26,97% dans l'agglomération. L'abstention était de 22,57% au premier tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,38% au premier tour. Au deuxième tour, 52,7% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. La situation géopolitique actuelle serait par exemple susceptible de renforcer l'engagement civique des habitants de Vaux-sur-Seine .