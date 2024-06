Résultat des européennes à Mérignies : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les tendances clés de 2022 avant le scrutin Mérignies avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 17,82%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, porté par 47,58% des voix. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 28,5% contre 71,5%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,82% au premier tour, contre 45,79% pour le binôme Ensemble !. Le scénario se répétera au second tour, voyant également le binôme LREM l'emporter.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau devant les autres lors des européennes Regarder en arrière apparait encore comme une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Avec un score de 15%, Jordan Bardella avait été distancé au cours des élections du Parlement européen à l'époque par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 37,13%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Mérignies Dans la commune de Mérignies, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 35% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 5,81%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (85,19%) souligne le poids des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux élevé de cadres, atteignant 45,54%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,54%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (5,29%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 8,24% à Mérignies, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Mérignies Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Mérignies, 57,99% des habitants avaient voté. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette localité lors des scrutins européens passés ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, sur les 1 416 inscrits sur les listes électorales à Mérignies, 61,46% étaient allés voter. La participation était de 54,49% il y a 10 ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Mérignies : les européennes débutent À Mérignies, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera sans aucun doute l'abstention. Au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 651 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 84,08% avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 84,91% au second tour, soit 2 251 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,73% au premier tour. Au deuxième tour, 56,62% des votants ont exercé leur droit de vote. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les craintes liées à la situation géopolitique actuelle sont capables de augmenter l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Mérignies.