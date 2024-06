En direct

19:23 - À Mons-en-Pévèle, que vont trancher les électeurs de la Nupes ? L'union de gauche aux législatives ayant explosé, que décideront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Pour le premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 21,61% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 7,09% à Mons-en-Pévèle, contre 25,26% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - La liste RN favorite à Mons-en-Pévèle pour les européennes ? Le résultat de la liste Bardella sera un enjeu à l'échelle locale pour ces élections des députés européens 2024. Les sondeurs imaginent une liste RN à environ 30% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son score des précédentes élections européennes. Logiquement, cette tendance devrait le porter à 29% à Mons-en-Pévèle, soit dix points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le RN n'a gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Mons-en-Pévèle ? Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 20,78% contre 36,81% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 34,61% contre 65,39%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Mons-en-Pévèle quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 18,47% au premier tour, contre 31,66% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui remportera le plus de votes, avec 63,53% sur l'unique circonscription recouvrant Mons-en-Pévèle.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières élections européennes Le résultat de ce 9 juin sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? Nathalie Loiseau s'imposait à Mons-en-Pévèle lors des élections européennes à l'époque, avec 25,26%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 19,54% des votes.

11:45 - Mons-en-Pévèle : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Comment les habitants de Mons-en-Pévèle peuvent-ils influencer le résultat des élections européennes ? Dans la ville, 15,63% des résidents sont des enfants, et 8,12% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (85,7%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 811 votants. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (8,53%) et le nombre de résidences HLM (0,66% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (37,42%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Mons-en-Pévèle, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Participation aux élections européennes à Mons-en-Pévèle : un regard approfondi Au fil des précédents scrutins européens, les 2 127 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Durant les dernières européennes, 908 personnes aptes à participer à une élection à Mons-en-Pévèle avaient pris part à l'élection (soit 52,85%), contre une participation de 44,65% pour le scrutin européen de 2014. Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Mons-en-Pévèle, 67,22% des habitants avaient participé.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Mons-en-Pévèle : l'abstention en question À Mons-en-Pévèle, l'abstention constituera indiscutablement l'une des clés du scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 55,19% au premier tour. Au second tour, 54,95% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 26,52% des votants de la commune, contre un taux d'abstention de 25,91% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.