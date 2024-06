Résultat des européennes à Ennevelin : l'élection 2024 en direct

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national lors des européennes à Ennevelin ?

Si dans tout le pays, les sondeurs annoncent une évolution moyenne du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 29% dans la commune), on note néanmoins que ce dernier n'a pour l'instant pris que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus limitée localement.