En direct

19:09 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Merville fait envie à gauche Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche dans les urnes. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 19,61% des bulletins dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 4,51% à Merville, contre 12,01% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat pour les candidats RN à Merville ? Les enquêtes d'opinion dessinent une liste Bardella entre 30 et 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que sa marque des dernières européennes. Selon une simple addition, cette dynamique devrait l'approcher de 49% à Merville, soit dix points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a pris ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait relativiser les conclusions les plus hâtives.

15:02 - Les votants de Merville penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Elections les plus proches, les législatives avaient offert un bon démarrage pour le RN à Merville. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la localité avec 31,85% au premier tour. Il gagnait ensuite avec 56,97% au 2e (Merville n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 42,57% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,25% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,37%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 63,71%, devant Emmanuel Macron à 36,29%.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent plein d'enseignements Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste Bardella qui l'avait emporté aux européennes à l'époque à Merville, avec 39,83% des électeurs, soit 1370 voix, devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 12,01% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 10,29%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Merville A mi-chemin des européennes, Merville apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 9 652 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Avec 445 entreprises, Merville offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (22,63 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,74% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2122,23 €/mois, la ville vise plus de prospérité. À Merville, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Merville : étude du niveau d'abstention aux précédentes élections européennes Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? Pendant les européennes de 2019, 49,92% des inscrits sur les listes électorales de Merville (Nord) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 61,14% lors du scrutin européen de 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? À travers tout le pays, le pic d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Merville, 73,17% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - C'est l'heure de voter à Merville : la participation au cœur des préoccupations À Merville, l'un des critères clés de ce scrutin européen sera sans aucun doute le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 40,34% au premier tour. Au second tour, 37,76% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Merville ? Lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 7 555 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 72,02% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 70,14% au premier tour, soit 5 299 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour.