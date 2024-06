En direct

19:12 - Que vont choisir les électeurs de la gauche à Mesnils-sur-Iton ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 17,94% des voix dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 3,72% à Mesnils-sur-Iton, contre 19,32% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national favori à Mesnils-sur-Iton pour les européennes ? Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Mesnils-sur-Iton. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi prédire 44% dans la ville cette fois ?

15:02 - Tendance favorable au RN à Mesnils-sur-Iton ? Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné un excellent résultat pour le Rassemblement national à Mesnils-sur-Iton. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la cité avec 35,89% au premier round avant un formidable 55,45% au second, lui promettant la meilleure place du paysage municipal (Mesnils-sur-Iton n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,14% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,32% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,44%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 57,21%, devant Emmanuel Macron à 42,79%.

12:45 - À Mesnils-sur-Iton, Jordan Bardella sur la première marche il y a cinq ans Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. 34,15% des votes s'étaient portés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 19,32% et Yannick Jadot à 9,93%. Le mouvement d'extrême droite avait attiré ainsi 698 électeurs de Mesnils-sur-Iton.

11:45 - Comprendre l'électorat de Mesnils-sur-Iton : un regard sur la démographie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Mesnils-sur-Iton apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec une population de 6 145 habitants répartis dans 3 112 logements, cette ville présente une densité de 381 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 417 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 316 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (75,19 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 28,18% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 8,65%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2201,38 euros par mois. À Mesnils-sur-Iton, les spécificités locales, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Taux de participation aux dernières élections européennes à Mesnils-sur-Iton : quels enseignements ? Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections européennes représentait 50,1%. L'étude des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 52,97% des personnes en capacité de voter à Mesnils-sur-Iton avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 43,51% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Mesnils-sur-Iton Le niveau de participation constituera sans nul doute l'un des facteurs essentiels de ces élections européennes à Mesnils-sur-Iton. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,54% au premier tour et seulement 52,15% au deuxième tour. Lors du premier tour de la présidentielle, 25,26% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 24,14% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.