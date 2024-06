En direct

19:11 - À Épône, qui vont plebisciter les électeurs de la Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait obtenu 6,15% à Épône, contre 23,3% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes sondagières. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte malgré son excellent résultat lors des élections législatives, en 2022. La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement à Épône, le binôme Nupes avait en effet glané 23,3% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (4,71% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (13,09% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,33% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN à Épône lors des européennes ? Alors qu'on annonce 10 points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Épône semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position il y a deux ans à Épône Les habitants d'Épône avaient opté pour Marine Le Pen à 21,86% lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la cheffe de file du RN avec 29,07% et 24,35% des votes. Le deuxième tour ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron l'emportant avec 60,5% contre 39,5% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 23,35%, alors que les candidats Ensemble ! Réuniront 27,02% des voix. La situation restera la même au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Quelle liste avait remporté les élections européennes à Épône en 2019 ? Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? Le RN n'avait pas marqué les mémoires à l'époque, Jordan Bardella atteignant 22,31% aux élections du Parlement européen. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première place avec 23,3%.

11:45 - Le poids démographique et économique d'Épône aux européennes Au cœur de la campagne électorale européenne, Épône est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 6 585 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 525 entreprises attestent une économie florissante. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (77,38 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les 628 résidents étrangers, représentant 9,48% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,95%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2866,19 euros par mois. À Épône, les intérêts locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Épône : retour sur la participation aux dernières élections européennes L'analyse des élections antérieures est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette agglomération. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, sur les 2 095 personnes en âge de voter à Épône, 50,55% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 56,17% lors des européennes de 2014. L'abstention des citoyens français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? A l'échelle de l'Hexagone, le record d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Épône, 67,77% des électeurs n'avaient pas voté.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Épône : l'abstention en question L'une des clés du scrutin européen 2024 sera immanquablement la participation à Épône. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,49% au premier tour. Au deuxième tour, 54,24% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Épône ? Au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 25,74% au sein de la ville, à comparer avec une abstention de 21,14% au premier tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.