En direct

19:12 - À Migné-Auxances, quelles sont les options de reports du score Nupes ? Une autre source de doute qui entoure ces élections européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la Nupes. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Migné-Auxances, le binôme Nupes avait en effet glané 35,13% des votes dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait obtenu 8,59% à Migné-Auxances, contre 23,21% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Migné-Auxances : les 23,21% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,06% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,91% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quelle performance pour le Rassemblement national à Migné-Auxances lors des européennes ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du RN lors des élections européennes sera très commenté. A noter : Migné-Auxances fait partie des quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 17,42% lors du vote européen et Marine Le Pen 17,74% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Migné-Auxances plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Avec 17,74%, c'est un trop faible score qu'avait fait Marine Le Pen à Migné-Auxances au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La cheffe du Rassemblement national était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 32,06% et 24,4% des votes. C'est finalement son rival qui finira victorieux à 68,98% contre 31,02% pour Le Pen au second round sur place. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 14,09%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 35,13% des voix. Migné-Auxances se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Nupes au second tour, vainqueur localement avec 50,20%.

12:45 - À Migné-Auxances, Nathalie Loiseau devant les autres lors des européennes 2019 Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? À Migné-Auxances, les précédentes européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,21% des votes. La gagnante était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 18,28%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 17,42%.

11:45 - Migné-Auxances : démographie, élections et perspectives d'avenir A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Migné-Auxances fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 6 197 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 396 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 1 910 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 33 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,28 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 152 résidents étrangers contribue à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2380,57 €/mois, la ville aspire à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Migné-Auxances contribue à édifier l'avenir de l'Europe.

10:30 - À Migné-Auxances, quelle participation aux précédentes élections européennes ? Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 43,54% dans la commune de Migné-Auxances, contre une abstention de 52,39% il y a dix ans. La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de scrutin. À travers tout le pays, le record d'abstention a été constaté lors du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Migné-Auxances, 69,23% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Migné-Auxances L'un des critères clés de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement le taux d'abstention à Migné-Auxances. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,35% au premier tour et seulement 51,9% au second tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 75,49% au niveau de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 78,76% au premier tour, soit 3 797 personnes. En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour.