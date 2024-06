En direct

19:14 - Qui va profiter des électeurs de la Nupes à Chasseneuil-du-Poitou ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Chasseneuil-du-Poitou, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,96% des votes dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 8,24% à Chasseneuil-du-Poitou, contre 26,61% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 26,61% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,81% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,25% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Chasseneuil-du-Poitou ? Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Chasseneuil-du-Poitou. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi s'attendre à plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Chasseneuil-du-Poitou ? Avec 19,37%, c'est un trop faible résultat qu'avait fait Marine Le Pen à Chasseneuil-du-Poitou au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 34,81% et 22,61% des voix. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 32,9% contre 67,1%. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 13,8%, alors que les candidats La République en Marche rassembleront 32,25% des voix. Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes 2019 à Chasseneuil-du-Poitou Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Lors des européennes il y a cinq ans, la liste du Rassemblement national avait enregistré 17,82% des voix. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première position avec 26,61%.

11:45 - Élections européennes à Chasseneuil-du-Poitou : un éclairage démographique A la mi-journée des européennes, Chasseneuil-du-Poitou regorge de diversité et d'activités. Avec ses 4 767 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 656 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 1 190 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles détenant au moins une voiture (71,31 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Chasseneuil-du-Poitou forme une communauté diversifiée, avec ses 218 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Parmi cette diversité sociale, 37,9% des familles se composent de couples avec enfants. À Chasseneuil-du-Poitou, où la jeunesse équivaut à 44% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - À Chasseneuil-du-Poitou, quelle abstention aux précédentes européennes ? Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des scrutins européens précédents. Lors des précédentes européennes, 49,36% des personnes en âge de participer à une élection à Chasseneuil-du-Poitou s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 41,6% en 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Au niveau national, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33%. À Chasseneuil-du-Poitou, 67,37% des votants avaient voté.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Chasseneuil-du-Poitou pour les européennes À Chasseneuil-du-Poitou, l'une des clés de ces européennes sera indiscutablement l'abstention. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 837 personnes en âge de voter au sein de la commune, 25,3% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 20,59% au premier tour. En comparaison, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,14% au premier tour et seulement 50,47% au second tour. La guerre en Ukraine pourrait pousser les électeurs de Chasseneuil-du-Poitou à ne pas rester chez eux.