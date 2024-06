En direct

19:09 - À Buxerolles, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives fait envie Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 9,16% à Buxerolles, contre 26,68% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des élections législatives. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Buxerolles, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 33,28% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN à Buxerolles lors des européennes ? À Buxerolles, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 15,15% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 14,8% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les scores de 2022 à analyser pour les résultats de ce soir Dans la ville de Buxerolles, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec 14,8%, la cheffe du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 32,57% et 25,47% des votes. Le second tour la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron l'emportant avec 73,11% contre 26,89% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Buxerolles, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'imposer avec 33,54%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 11,31%. Buxerolles se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Ensemble ! Au second tour, vainqueur localement avec 52,27%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Buxerolles Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble aussi une évidence au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Buxerolles lors des dernières élections des députés européens, avec 26,68% des suffrages. La liste surclassait celle de Yannick Jadot avec 16,95% dans la commune. Jordan Bardella échouait troisième, avec 15,15%.

11:45 - Démographie et politique à Buxerolles, un lien étroit Comment les habitants de Buxerolles peuvent-ils influencer les résultats des élections européennes ? La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 34% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 29,61% de 60 ans et plus. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (82,08%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 3 963 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,52%) révèle des besoins d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,09%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 7,18% à Buxerolles, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Buxerolles Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le taux de participation aux européennes représentait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014. L'observation des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 4 029 inscrits sur les listes électorales à Buxerolles, 55,52% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 47,23% en 2014.

09:30 - Participation à Buxerolles : quelles perspectives pour les élections européennes ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Buxerolles ? Le conflit entre la Russie et l'Ukraine serait de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Buxerolles . Au premier tour de la présidentielle, 23,06% des électeurs habilités dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 25,93% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.