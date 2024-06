Résultat des européennes à Cailloux-sur-Fontaines : l'élection 2024 en direct

11:45 - Les données démographiques de Cailloux-sur-Fontaines révèlent les tendances électorales

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Cailloux-sur-Fontaines mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient affecter le résultat des européennes. Dans la localité, 35% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 20,81% de plus de 60 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux important de cadres, atteignant 35,69%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (6,15%) et le nombre de résidences HLM (2,15% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (43,37%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Cailloux-sur-Fontaines, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.