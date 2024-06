Résultat des européennes à Montanay : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Montanay lors du premier tour de la présidentielle, avec 40,82%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 15,51%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 26,44% contre 73,56%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 10,96% au premier tour, contre 40,46% pour le binôme Ensemble !. Le second tour restera sur cette partition, voyant encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) remporter le scrutin.

11:45 - Montanay aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Montanay comme partout ailleurs. Avec ses 29,97% de cadres supérieurs pour 3 249 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 255 entreprises, Montanay offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 19,63 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 5,02 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 26,69% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 5,81%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 3588,1 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. En conclusion, Montanay incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.