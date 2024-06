En direct

19:21 - Une confrontation Hayer-Glucksmann aussi à Sathonay-Village pour ces européennes ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec une inconnue : les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Au cours du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 17,78% des bulletins dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 6,3% à Sathonay-Village, contre 28,45% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Sur qui vont se porter les électeurs de droite à Sathonay-Village ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste portée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour ces européennes. A noter : Sathonay-Village fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 17,52% lors du vote européen et Marine Le Pen 16,71% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Sathonay-Village plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Sathonay-Village avec 16,71% contre 36,65% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 33,96% contre 66,04%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 12,72% au premier tour, contre 32,89% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Sathonay-Village, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie au moment du second tour, achevant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières européennes Regarder en arrière apparait encore comme évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le podium des dernières européennes à Sathonay-Village était composé de la liste de Jordan Bardella avec 17,52% des voix, sur la troisièmemarche, distancée par la liste de Yannick Jadot avec 17,79% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 28,45%, en tête dans la commune.

11:45 - Dynamique électorale à Sathonay-Village : une analyse socio-démographique À Sathonay-Village, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les élections européennes. Dans la commune, 20,26% des résidents sont des enfants, et 6,64% ont 75 ans et plus. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 34,19%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,95%) et le nombre de résidences HLM (4,42% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,0% à Sathonay-Village, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Sathonay-Village : étude du pourcentage de participation aux élections européennes Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le pourcentage de participation aux européennes représentait 50,1%. Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des scrutins européens précédents. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 58,82% des inscrits sur les listes électorales de Sathonay-Village (Rhône). Le taux de participation était de 50,42% pour le scrutin de 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Sathonay-Village Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Sathonay-Village ? Les habitants des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 931 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 83,07% avaient pris part à l'élection. La participation était de 84,88% au premier tour, ce qui représentait 1 639 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.