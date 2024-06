En direct

19:07 - Les votes de la gauche unie très suivis La gauche unie aux législatives faisant déjà partie du passé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 24,93% des suffrages dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 5,64% à Rillieux-la-Pape, contre 21,63% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Rillieux-la-Pape avant les européennes Enseignement clé pour ce dimanche : Rillieux-la-Pape compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 20,04% lors du vote européen et Marine Le Pen 17,32% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les derniers chiffres à Rillieux-la-Pape Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 32,5% et Emmanuel Macron avec 26,71% qui s'imposaient au premier tour de la présidentielle il y a deux ans à Rillieux-la-Pape. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 17,32%. Le second tour de scrutin ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron l'emportant avec 66,95% contre 33,05% pour Le Pen. Avec 9,96%, le RN sera distancé par la suite par les 39,66% du binôme Les Républicains au premier tour des élections législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Rillieux-la-Pape se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Les Républicains au second tour, finalement vainqueur localement avec 62,71%.

12:45 - En 2019, des élections européennes aux résultats très nets Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Rillieux-la-Pape lors des précédentes européennes, avec 21,63% des voix. La liste surclassait celle de Jordan Bardella avec 20,04% dans la commune. Yannick Jadot finissait troisième, avec 14,71%.

11:45 - Les enjeux locaux de Rillieux-la-Pape : tour d'horizon démographique À Rillieux-la-Pape, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. Avec une densité de population de 2097 hab par km² et 40,79% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 15,84% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de directives européennes sur le travail. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (72,49%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 7 603 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 21,24% et d'une population étrangère de 15,29% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,15% à Rillieux-la-Pape, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Rillieux-la-Pape ? Au fil des précédentes consultations démocratiques, les 31 548 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, parmi les 7 301 inscrits sur les listes électorales à Rillieux-la-Pape, 55,97% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 63,8% pour le scrutin de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, le record d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Rillieux-la-Pape, 76,87% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Participation à Rillieux-la-Pape : les leçons des précédentes élections L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera sans nul doute la participation à Rillieux-la-Pape. Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, 31,82% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 25,34% au premier tour. En proportion, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,14% au premier tour et seulement 52,66% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Rillieux-la-Pape ? Le conflit russo-ukrainien ainsi que son impact sur l'économie mondiale seraient susceptibles de renforcer l'engagement civique des électeurs de Rillieux-la-Pape .