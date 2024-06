En direct

19:07 - Que vont trancher les électeurs de la Nupes à Tremblay-en-France ? Outre le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des dernières européennes, avait atteint 15,05% à Tremblay-en-France, contre 4,61% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Tremblay-en-France, le binôme Nupes avait en effet accumulé 38,63% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 54% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Tremblay-en-France, entre les 15,05% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 17,1% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 8,35% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Tremblay-en-France, un Rassemblement national favori ? Le nombre d'électeurs glanés par la liste Bardella sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Tremblay-en-France semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux. Une exception à confirmer.

15:02 - Les habitants de Tremblay-en-France plutôt pour Macron en 2022 Avec 16,18%, c'est un trop petit score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Tremblay-en-France au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La cheffe du Rassemblement national était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 49,48% et 17,1% des bulletins exprimés. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 34,15% contre 65,85%. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui obtiendra 14,63%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV cumuleront 38,63% des voix. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - En 2019, une tendance pleine d'enseignements Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore comme sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. C'est la liste emmenée par Jordan Bardella qui avait dominé les européennes il y a cinq ans à Tremblay-en-France, avec 21,94% des votes (1608 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 15,05% elle-même suivie par la liste Manon Aubry avec 12,83%.

11:45 - Tremblay-en-France : démographie et socio-économie impactent les européennes Dans la ville de Tremblay-en-France, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des européennes. Avec une densité de population de 1576 habitants par km² et 48,3% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 14,74% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de politiques européennes sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2363,62 € par mois montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 7 497 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 21,15% et d'une population étrangère de 14,81% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, évalué à 7,21% à Tremblay-en-France, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Tremblay-en-France : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17 heures. L'observation des résultats des élections antérieures est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. A l'occasion des précédentes élections européennes, 63,04% des inscrits sur les listes électorales de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 70,07% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Tremblay-en-France À Tremblay-en-France, le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des facteurs essentiels des élections européennes. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 41,21% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre une abstention de 30,95% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. Le conflit militaire entre Israël et la Palestine ainsi que ses retombées sur les prix du quotidien sont de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Tremblay-en-France .