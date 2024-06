En direct

19:12 - Quels seront les reports pour les voix de la Nupes à Villers-Saint-Paul ? Outre le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais Glucksmann s'était élevé à 12,2% à Villers-Saint-Paul, contre 13,77% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Villers-Saint-Paul, le binôme Nupes avait en effet cumulé 41,7% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 45% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Villers-Saint-Paul, entre les 13,77% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 18,41% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 11,9% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel verdict pour les candidats RN à Villers-Saint-Paul ? Le score en faveur du RN sera très observé localement pour ces élections des députés européens. Enseignement clé pour ce dimanche : Villers-Saint-Paul fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 30,62% lors du vote européen et Marine Le Pen 24,59% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Le RN en pôle position à Villers-Saint-Paul lors de la dernière présidentielle C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en première position à Villers-Saint-Paul lors du premier tour de la présidentielle, avec 38,87%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,59%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 44,72% contre 55,28%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 23,95% au premier tour, contre 41,70% pour le binôme Nupes. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, qui verra encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale remporter le scrutin.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Villers-Saint-Paul Le résultat de ce soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, avait fini première des élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite glanait 30,62% des suffrages, soit 467 voix, face à Nathalie Loiseau à 13,77% et Raphaël Glucksmann à 12,2%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Villers-Saint-Paul Quelle influence les électeurs de Villers-Saint-Paul exercent-ils sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 1304 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 21,0%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (79,29%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 507 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 9,69% et d'une population immigrée de 16,14% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Villers-Saint-Paul mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,42% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Taux d'abstention aux élections européennes à Villers-Saint-Paul : les chiffres clés Les européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h. Comment ont voté les habitants de cette ville lors des rendez-vous électoraux passés ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, parmi les 1 602 personnes en âge de voter à Villers-Saint-Paul, 42,12% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 35,51% en 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Villers-Saint-Paul : scrutin en cours À Villers-Saint-Paul, la participation constituera sans aucun doute l'une des clés de ces européennes 2024. Le conflit militaire israélo-palestinien pourrait potentiellement nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Villers-Saint-Paul. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 68,2% des électeurs de la ville. La participation était de 63,41% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 419 personnes. En comparaison, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 39,38% au premier tour et seulement 39,04% au deuxième tour.