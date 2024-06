Résultat des européennes à Larré : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - À Larré, quels sont les scénarios de reports du vote Nupes ? Outre le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières menées lors de la campagne. Mais Glucksmann avait atteint 5,93% à Larré, contre 15,09% pour la liste LREM lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement à Larré, le binôme Nupes avait en effet enregistré 23,1% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,88% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,16% pour Yannick Jadot, 1,54% pour Fabien Roussel et 1,85% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque.

17:08 - Sur qui vont se diriger les voix de droite à Larré ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella à ces élections européennes 2024 sera très observé. À Larré, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 26,95% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 26,96% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Emmanuel Macron en tête en 2022 à Larré C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Larré lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,81%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 26,96%. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 42,05% contre 57,95%. Le RN ne convainquait pas plus à Larré quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 21,83% au premier tour, contre 34,77% pour le binôme Régionaliste. Sur la commune de Larré, c'est finalement une majorité Régionaliste qui sera désignée à l'issue du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Les résultats de ce 9 juin vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? 26,95% des suffrages étaient tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 15,09% et Yannick Jadot à 14,82%. Le mouvement d'extrême droite avait fini premier avec pas moins de 100 électeurs de Larré.

11:45 - Analyse socio-économique de Larré : perspectives électorales Dans les rues de Larré, les élections sont en cours. Avec une population de 1 092 habitants répartis dans 504 logements, cette localité présente une densité de 59 hab/km². Ses 53 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (81,75 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 31,11% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 47,28% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 707,45 €, accable une commune qui désire plus de prospérité. Pour résumer, à Larré, les spécificités locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Larré : quel était le niveau de participation aux précédentes élections européennes ? Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Lors des dernières élections européennes, parmi les 393 inscrits sur les listes électorales à Larré, 48,56% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 59,27% il y a dix ans. Ce scrutin européen verra-t-il une augmentation de l'abstention des Français comme en 2009 où un record avait été observé avec 59,37% ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Larré À Larré, l'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera indiscutablement l'abstention. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 834 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 78,78% avaient pris part au scrutin. La participation était de 80,94% au deuxième tour, ce qui représentait 675 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour. Les habitants des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ?