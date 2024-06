Outre le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait obtenu 22,98% à Moncheaux, contre 5,94% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà éclaté malgré son coup d'éclat lors des législatives, en 2022. La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des législatives à Moncheaux, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,65% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,94% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,58% pour Yannick Jadot, 3,29% pour Fabien Roussel et 1,79% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (3,2% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (18,26% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,83% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Moncheaux, entre les 22,98% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,66% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,75% de LREM au premier tour des législatives…

Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera scruté à la loupe localement pour ces élections européennes 2024. Si dans l'Hexagone, les intentions de vote dessinent une progression du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à 34% dans la commune), il faut noter pourtant que ce dernier n'a enregistré que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être moins forte localement.

Moncheaux avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 25,1%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 34,66% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 40,17% contre 59,83%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 23,05% au premier tour, contre 32,75% pour le binôme La République en Marche. Au deuxième tour, c'est encore un binôme LREM qui va remporter le plus de suffrages, avec 63,55% sur la seule circonscription recouvrant Moncheaux.

Comment les électeurs de Moncheaux peuvent-ils impacter le résultat des élections européennes ? Dans la localité, 34% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 21,24% ont 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (15,03%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 690 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,35%) met en lumière des impératifs de suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,05%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,59%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Moncheaux, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.