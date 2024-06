L'autre question qui accompagne ces européennes 2024 est celle du vote de gauche après l'éclatement de la Nupes. A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 19,2% des voix dans la localité. Une percée à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 3,97% à Faumont, contre 21,53% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

La liste de Jordan Bardella devrait se stabiliser à 40% à Faumont si la tendance décrite par les instituts de sondages à l'échelle nationale se confirme localement. Le candidat est en effet crédité de 30% des voix dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? La projection est simple, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN sur place. Entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Emmanuel Macron en tête il y a deux ans à Faumont

Faumont avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 31,03%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 33,59% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,46% contre 56,54%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 24,55% au premier tour, contre 30,25% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui cumulera le plus de voix, avec 63,47% sur la seule circonscription recouvrant la commune.