En direct

19:21 - Qui de Glucksmann ou Hayer va dominer l'autre lors des élections européennes à Mornas ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 12,56% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 3,1% à Mornas, contre 14,56% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du PCF.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Mornas Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour ces élections européennes 2024. A noter : Mornas compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 43,36% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 39,78% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà à un niveau élevé…

15:02 - Les votants de Mornas penchaient pour Le Pen en 2022 Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient donné un joli résultat pour le Rassemblement national à Mornas. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la localité avec 49,06% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 61,28% au second (Mornas n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même obtenu un meilleur score aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques semaines plus tôt. Elle avait engrangé 39,78% au 1er tour et 63,37% au second dans la cité.

12:45 - En 2019, des élections européennes déjà tranchantes Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore une fois comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Mornas, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, avait battu les autres listes, cumulant 43,36% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 14,56% et Yannick Jadot à 7,49%.

11:45 - Mornas : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues de Mornas, le scrutin est en cours. Dotée de 1 276 logements pour 2 492 habitants, la densité de la commune est de 92 habitants/km². Ses 199 entreprises démontrent une économie prospère. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (20,3 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,84% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,15%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 220 €/an. En résumé, Mornas incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Mornas : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%. Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Lors des européennes de 2019, le taux de participation s'était hissé à 50,59% des inscrits sur les listes électorales de Mornas. La participation était de 42,87% il y a dix ans.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Mornas ? L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera immanquablement la participation à Mornas. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,02% au premier tour. Au second tour, 41,69% des votants se sont déplacés. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 083 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 76,67% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 76,99% au second tour, c'est-à-dire 1 603 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, moins qu'en 2017.