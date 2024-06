En direct

19:27 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Uchaux ? L'autre interrogation qui accompagne ces européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la Nupes. A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 15,05% des bulletins dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 4,93% à Uchaux, contre 25,63% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN à Uchaux lors des européennes ? À Uchaux, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 31,69% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 28,62% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les scores de 2022 à avoir à l'esprit pour ce dimanche Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné un beau démarrage pour le Rassemblement national à Uchaux. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la ville avec 40,96% au 1er round avant un formidable 50,53% au 2e, lui assurant d'être tout en haut à l'échelle communale sur la circonscription du lieu. Le RN a même récolté un meilleur résultat aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat précédente, puisqu'elle avait engrangé 28,62% au premier tour et 54,32% au second dans la commune.

12:45 - À Uchaux, Jordan Bardella en première position lors des européennes 2019 Le résultat de ce dimanche va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'affichait en tête des élections européennes à l'époque. Le mouvement avait séduit 31,69% des suffrages, soit 225 voix, devant Nathalie Loiseau à 25,63% et Yannick Jadot à 9,15%.

11:45 - Uchaux : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues d'Uchaux, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 688 habitants répartis dans 822 logements, cette localité présente une densité de 85 habitants/km². Avec 147 entreprises, Uchaux se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (81,87 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,29% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 50,93% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 932,26 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Uchaux, les problématiques locales, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes précédentes à Uchaux Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'observer les résultats des élections précédentes. Lors des élections européennes de 2019, 54,15% des personnes habilitées à voter à Uchaux avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 48,17% il y a 10 ans. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Participation à Uchaux : quelles perspectives pour les européennes ? Le taux d'abstention constituera sans nul doute l'un des facteurs décisifs de ces européennes à Uchaux. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des foyers français, cumulée avec les préoccupations provoquées par le conflit entre entre Israël et la Palestine seraient de nature à renforcer l'engagement civique des habitants d'Uchaux . En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 20,21% au sein de la commune. L'abstention était de 18,94% au second tour. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,42% au premier tour et seulement 50% au deuxième tour.