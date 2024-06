Outre le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Raphaël Glucksmann avait atteint 5,45% à Mondrepuis, contre 19,09% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Mondrepuis, le binôme Nupes avait en effet accumulé 48,96% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella lors des européennes sera très scruté. Jordan Bardella pourrait se situer à 50% à Mondrepuis si la situation prédite par les intentions de vote sur la France entière s'applique localement. Le leader frontiste est en effet crédité de 30% des voix dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'extrapolation est facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour).

L'élection présidentielle est incontestablement la meilleure loupe pour jauger la tendance locale. L'élection suprême avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La cheffe de file de l'ancien FN rassemblait 44,17% au 1er tour contre 21,72% pour Emmanuel Macron et 11,67% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, elle conservait son avantage avec 65,77% contre 34,23%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grattant 34,72% des votes sur place, contre 48,96% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (56,19%).

11:45 - Analyse socio-économique de Mondrepuis : perspectives électorales

Dans la commune de Mondrepuis, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections européennes. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le bourg, 21,0% des résidents sont des enfants, et 21,86% de plus de 60 ans. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (82,7%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 294 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,41%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (11,3%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Mondrepuis mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,57% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.