En direct

19:08 - Raphaël Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec une inconnue : les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Montataire, le binôme Nupes avait en effet obtenu 47,77% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 54% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 4,2% à Montataire, contre 10,96% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Montataire ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Montataire semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Montataire ? C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en pôle position à Montataire lors du premier tour de la présidentielle, avec 47,54%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 21,66%. Et elle échouait aussi au second tour avec 41,9% contre 58,1%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 19,7% au premier tour, contre 47,77% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Montataire, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera choisie lors du second tour, confirmant la mise à l'écart du RN.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau une évidence au moment du scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 818 votants de Montataire avaient été séduits par le RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait cumulé ainsi 30,39% des voix face à Ian Brossat à 16,23% et Nathalie Loiseau à 10,96%.

11:45 - Comment la composition démographique de Montataire façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Montataire, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 21,69% et une densité de population de 1253 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 146 € par an, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 21,62% et d'une population immigrée de 26,56% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Montataire mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 42,92% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Elections européennes à Montataire : état des lieux de l'abstention Les élections européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Montataire, 77,04% des électeurs avaient voté. Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des consultations politiques passées. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 2 798 personnes en capacité de voter à Montataire avaient participé à l'élection (soit 39,78%). Le taux de participation était de 31,65% en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Montataire : quel sera le taux d'abstention ? La participation constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Montataire. L'inflation et son impact sur le moral des Français seraient par exemple susceptibles d'inciter les citoyens de Montataire à ne pas rester chez eux. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, 68,41% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 61,17% au deuxième tour, soit 4 408 personnes. Pour comparer, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c'était presque un record.