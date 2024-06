En direct

19:07 - Une course Renaissance-Parti socialiste aussi à Nogent-sur-Oise pour ces européennes ? Une autre source de doute qui entoure ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Nogent-sur-Oise, le binôme Nupes avait en effet réuni 40,86% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une somme à comparer avec les 49% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 5,2% à Nogent-sur-Oise, contre 17,47% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du PCF.

17:08 - Du côté du RN, les intentions de vote de Jordan Bardella observés à Nogent-sur-Oise Le résultat obtenu par la liste portée par Jordan Bardella sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen. Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Nogent-sur-Oise semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Les derniers indicateurs à prendre en compte Marine Le Pen n'avait pas été servie dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 19,34% contre 19,94% pour Emmanuel Macron et 45,08% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 37,31% contre 62,69%. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 19,88%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale réuniront 40,86% des voix. Le RN sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin très instructif Se retourner sur le dernier test semble toujours logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Nogent-sur-Oise, avec 29,74%. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 17,47% et Manon Aubry à 10,61%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Nogent-sur-Oise : ce qu'il faut retenir La démographie et le profil socio-économique de Nogent-sur-Oise contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 2602 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 18,78%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 586 €/an, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 23,38% et d'une population étrangère de 18,94% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 7,47% à Nogent-sur-Oise, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Leçons à tirer de la participation aux dernières élections européennes à Nogent-sur-Oise Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle nationale, le plus haut taux d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Nogent-sur-Oise, 78,01% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. L'étude des résultats des scrutins européens précédents permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, 61,57% des personnes aptes à participer à une élection à Nogent-sur-Oise avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 67,2% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Nogent-sur-Oise À Nogent-sur-Oise, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés de ces européennes 2024. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 65,91% au premier tour et seulement 64,34% au deuxième tour. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 40,84% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 34,3% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017.