Résultat des européennes à Montferrat : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Qui vont élire les électeurs de la droite à Montferrat ? A l'échelle locale, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella aux européennes sera très observé. Si en France, les sondages d'intentions de vote calculent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui amènerait Bardella à 48% dans la commune), il faut noter pourtant que ce dernier n'a pris que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Des tendances à retenir Elections les plus proches, les législatives avaient donné un excellent démarrage pour le RN à Montferrat. Ce dernier était arrivé en tête dans la localité avec 35,10% au premier round avant un formidable 61,22% au 2e, lui promettant la meilleure place à l'échelle municipale sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 40,11% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 18,72% et Emmanuel Macron troisième avec 14,71%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 70,36%, devant Emmanuel Macron à 29,64%.

12:45 - 38,11% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Montferrat Les résultats de ce dimanche soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste RN poussée par Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque à Montferrat, avec 38,11% des électeurs devant la liste de Nathalie Loiseau avec 12,3% suivie par la liste Raphaël Glucksmann avec 7,38%.

11:45 - Dynamique électorale à Montferrat : une analyse socio-démographique La composition démographique et socio-économique de Montferrat façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections européennes. Avec 71,63% de population active et une densité de population de 44 habitants par km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 4,62% pourrait agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur le travail. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (24,28%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 253 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,69%) et le nombre de résidences HLM (6,58% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Montferrat mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,58% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes à Montferrat Au fil des dernières années, les 1 665 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Durant les européennes de 2019, le taux de participation représentait 54,66% des votants de Montferrat. Le taux de participation était de 45,93% en 2014. Ce scrutin européen verra-t-il une progression de la participation des Français comme en 2019 où un rebond avait été constaté ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Montferrat : l'abstention au cœur des préoccupations Ce dimanche, lors des élections européennes à Montferrat, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,05% au premier tour et seulement 54,41% au second tour. Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 481 personnes en âge de voter au sein de la commune, 23,19% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 20,37% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.