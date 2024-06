Résultat des européennes à Bargemon : l'élection 2024 en direct

En direct

16:37 - Quel était le résultat des élections européennes à Bargemon il y a cinq ans ? Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Bargemon, avec 29,88%, soit 153 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 27,34% et Yannick Jadot à 9,18%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Bargemon aux élections européennes Comment la population de Bargemon peut-elle impacter le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 26% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 14,23%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (54,29%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 478 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 10,24% et d'une population immigrée de 12,29% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 34,71%, comme à Bargemon, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Elections européennes passées à Bargemon : l'impact de l'abstention L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des scrutins européens précédents. En 2019, lors des élections européennes, sur les 535 personnes en âge de voter à Bargemon, 49,58% avaient pris part au scrutin. La participation était de 46,7% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Bargemon À Bargemon, le niveau de participation sera sans nul doute l'un des facteurs clés de ces élections européennes 2024. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,92% au premier tour et seulement 44,57% au deuxième tour. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 038 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 76,59% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 76,4% au premier tour, soit 793 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.