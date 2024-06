En direct

19:27 - À Montierchaume, quel candidat vont choisir les supporters de la gauche ? Outre le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des dernières européennes, s'était élevée à 17,8% à Montierchaume, contre 4,95% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Montierchaume, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 21,44% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,71% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,19% pour Yannick Jadot, 2,68% pour Fabien Roussel et 1,09% pour Anne Hidalgo). Tout dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry (6,19% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (11,76% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,72% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Montierchaume, entre les 17,8% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,14% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,02% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Montierchaume avant les européennes Le score obtenu par le RN sera très commenté localement pour ces élections européennes. Alors qu'on annonce 10 points gagnés par le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Montierchaume semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Avantage RN à Montierchaume ? Le résultat de l'élection la plus récente apparait comme un précédent intéressant au moment de l'élection en cours. Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné lieu à un joli score pour le RN à Montierchaume. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la localité avec 27,99% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le ticket LREM (Montierchaume ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,39% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,14% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,71%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 53,08%, devant Emmanuel Macron à 46,92%.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Montierchaume en 2019 ? Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière peut encore sembler sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 228 électeurs de Montierchaume avaient été séduits par la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella avait cumulé ainsi 35,29% des votes contre Nathalie Loiseau à 17,8% et Yannick Jadot à 11,76%.

11:45 - Démographie et politique à Montierchaume, un lien étroit Quelle influence les électeurs de Montierchaume exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 43 habitants par km² et 41,89% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 7,01% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (89,66%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 622 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,09%) et le nombre de résidences HLM (10,88% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Montierchaume mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,42% des habitants titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Montierchaume Au fil des dernières années, les 1 822 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 47,01% des inscrits sur les listes électorales de Montierchaume (Indre) avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 57,11% en 2014. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Pour rappel, au niveau du pays en 2019, le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,9%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Election à Montierchaume : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Montierchaume, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 23,22% des électeurs dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 22,92% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,37% au premier tour et seulement 57,68% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Montierchaume ? Les habitants des petites communes votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?