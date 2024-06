Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. À Déols, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 28,77% au terme du vote européen et Marine Le Pen 27,86% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que prédisent les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à Déols au cours de l'élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 27,86% des voix dès le premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,8% contre 53,2%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 23,98% des votes sur place, contre 25,14% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 54,96%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Déols et leurs implications électorales

Quelle influence la population de Déols exerce-t-elle sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de 30% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 12,64%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (82,15%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 2 768 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,83%) et le nombre de résidences HLM (18,44% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Déols mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,48% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.