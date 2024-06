Résultat des européennes à Saint-Martin-du-Manoir : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Qui vont désigner les électeurs de la droite à Saint-Martin-du-Manoir ? Si on extrapole la progression du RN prédite par les sondages à l'échelle nationale pour ces européennes, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci a toutes les chances de s'élever pas loin des 30% à Saint-Martin-du-Manoir. Une projection qui concorde avec les électeurs déjà gagnés par le parti dans la commune ces dernières années, entre 2019 et 2022, correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

15:02 - Les inscrits de Saint-Martin-du-Manoir penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle Saint-Martin-du-Manoir avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,61%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 37,76% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 34,7% contre 65,3%. Le RN ratait aussi la première marche à Saint-Martin-du-Manoir quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 17,94% au premier tour, contre 42,41% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il en ira de même au second tour, laissant encore le binôme LREM gagner le scrutin.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Saint-Martin-du-Manoir en 2019 ? Les résultats de ce dimanche soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Nathalie Loiseau gagnait à Saint-Martin-du-Manoir lors des élections du Parlement européen à l'époque, avec 32,47%. La liste avait relégué le RN de Jordan Bardella en deuxième position avec 16,96% des votes.

11:45 - Saint-Martin-du-Manoir : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Saint-Martin-du-Manoir, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,37% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 299 hab par km² et 44,14% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de foyers détenant au moins une voiture (95,8%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 626 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (5,21%) révèle des besoins de suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,9%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Martin-du-Manoir mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,11% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes à Saint-Martin-du-Manoir Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette localité lors des consultations politiques antérieures ? Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, 647 personnes en âge de voter à Saint-Martin-du-Manoir avaient pris part à l'élection (soit 53,52%). La participation était de 49,26% lors des élections européennes de 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Au niveau national, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Saint-Martin-du-Manoir, 69,19% des électeurs avaient participé.

09:30 - La participation aux européennes à Saint-Martin-du-Manoir L'une des clés de ce scrutin européen sera la participation à Saint-Martin-du-Manoir. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,29% au premier tour et seulement 51,02% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Saint-Martin-du-Manoir cette année ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 77,94% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 80,25% au second tour, ce qui représentait 1 016 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.