Résultat des européennes à Montmartin-sur-Mer : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Que vont choisir les électeurs de la Nupes à Montmartin-sur-Mer ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait glané 8,2% à Montmartin-sur-Mer, contre 24,29% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les études sondagières. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Lors du premier tour des élections du Parlement à Montmartin-sur-Mer, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,93% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Montmartin-sur-Mer À Montmartin-sur-Mer, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 21,77% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 19,3% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que dessinent les sondages en 2024 au niveau national, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Montmartin-sur-Mer ? Avec 19,3%, c'est un trop faible score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Montmartin-sur-Mer au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La patronne du Rassemblement national était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 34,46% et 21,21% des voix. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 33,29% contre 66,71%. Avec 11,21%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 29,55% du binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au premier tour des législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme LREM finalement vainqueur localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Montmartin-sur-Mer Regarder en arrière apparait aussi comme une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le trio de tête des dernières élections européennes à Montmartin-sur-Mer était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 24,29% des votes, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 21,77% et Yannick Jadot avec 14,83%.

11:45 - Montmartin-sur-Mer : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant le bureau de vote de Montmartin-sur-Mer, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 557 logements pour 1 405 habitants, la densité de la commune est de 137 hab/km². Ses 104 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 420 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (39,88 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 50,5% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, 28,57% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 835,40 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Montmartin-sur-Mer incarne la vitalité et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Montmartin-sur-Mer : analyse du niveau d'abstention aux précédentes européennes L'abstention des Français aux européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h. Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette localité ? En 2019, pendant les élections européennes, parmi les 671 inscrits sur les listes électorales à Montmartin-sur-Mer, 42,4% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 48,4% il y a 10 ans.

09:30 - Abstention à Montmartin-sur-Mer : que retenir des précédentes élections ? À Montmartin-sur-Mer, l'une des clés de ces européennes 2024 sera indiscutablement l'abstention. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, parmi les 1 248 personnes en âge de voter dans la ville, 75,96% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 76,92% au premier tour, c'est-à-dire 960 personnes. En proportion, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 56,04% au premier tour. Au second tour, 55,17% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Montmartin-sur-Mer ? Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour les européennes ?