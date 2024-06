Résultat des européennes à Sorigny : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comment la composition démographique de Sorigny façonne les résultats électoraux ?

Quel portrait faire de Sorigny, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 2 817 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 180 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 36 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 20,79 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,53% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,19%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 30 955 €/an, jouissant d'une certaine prospérité. Ainsi, Sorigny incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.